По данным соцопроса, если бы выборы президента проходили бы в середине мая, то победу одержал бы действующий президент.

Лидером электоральных симпатий остается действующий глава государства Владимир Зеленский.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе по результатам опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", проведенного с 14 по 19 мая.

Согласно данным социологического исследования, если бы выборы президента проходили в середине мая, то победу на них одержал бы Зеленский. За него в первом туре готовы проголосовать 20% всех опрошенных (31% среди тех, кто придет на выборы и определился с голосом).

Второе место удерживает лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. За него готовы проголосовать 12% всех опрошенных (18,6% тех, кто определился и придет на избирательные участки).

«Третье и четвертое места занимают сопредседатель партии «ОПЗЖ» Юрий Бойко и лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко (разница между ними меньше погрешности исследования). За первого среди всего населения готовы проголосовать 8,8% избирателей (12,7% тех, кто определился и придет голосовать), а за Тимошенко – 8,4% всего населения (11,7% тех, кто определился и придет на избирательные участки)», - сказано в пресс-релизе.

На шестом месте – лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко, которого на выборах президента готовы поддержать 4,2% от всех избирателей, или 5,7% тех, кто определился и придет на участки.

Другие имеющиеся кандидаты не имеют такой значительной поддержки.

Кроме того, как показал опрос, в условном втором туре выборов Зеленский победил бы Порошенко или Бойко.

Так, в паре Зеленский/Порошенко распределение голосов составило бы 60/40%.

В паре Зеленский / Бойко такое преимущество было бы еще ощутимее и составляло бы 74/26%.

При этом, как отметили социологи, есть определенные региональные особенности. Порошенко сумел бы победить Зеленского на западе Украины, но сокрушительно проиграл бы на юге.

Бойко, в свою очередь, сумел бы победить Зеленского на востоке, но потерпел бы сокрушительное поражение в центре и на западе.

Метод опроса

Общенациональное исследование электоральных настроений граждан Украины проводилось Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 мая 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Майский опрос группы "Рейтинг"

По результатам опроса, проведенного 16-18 мая социологической группой «Рейтинг», Зеленский сейчас имеет наибольшую электоральную поддержку среди всех потенциальных кандидатов в президенты.

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента ,то (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором):

30,2% проголосовали бы за действующего президента Владимира Зеленского,

12,8% поддержали бы лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко,

11,9% - сопредседатель партии "оппозиционная платформа-за жизнь" Юрия Бойко,

11,1% - лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко,

7,6% - лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко.

Также указывалось, что если бы во второй тур вышли Зеленский и Порошенко, то 68% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 32% – проголосовали бы за Порошенко.

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Автор: Константин Гончаров