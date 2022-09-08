Зеленский заявил, что сегодня из украинских портов вышли еще четыре судна с агропродукцией для азиатских стран.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что география украинского аграрного экспорта широка, поэтому каждый день работы зерновой инициативы опровергает российскую ложь относительно нее.

Об этом он заявил во время вечернего видеообращения.

Президент напомнил, что сегодня провел разговор с новоизбранным президентом Кении – первый в истории отношений между государствами.

Видео дня

"Поздравил с победой на выборах, договорились усиливать сотрудничество. Говорили и о преодолении продовольственного кризиса – делаем все для этого", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, сегодня из украинских портов вышли еще четыре судна с агропродукцией для азиатских стран.

"В это время на разгрузку в порт Судана заходят более 65 тысяч тонн продовольственной пшеницы. Вчера вышел балкер с пшеницей для Кении – более 50 тысяч тонн. Сейчас в Одессе загружаются суда для Ливана и Ливии. В порту Южный ждет погрузки судно, которое будет следовать в Индию... То есть география украинского аграрного экспорта морем очень широка", – рассказал глава государства.

Он добавил, что буквально каждый день работы зерновой экспортной инициативы опровергает российскую ложь в отношении нее.

"Украина поставляет агропродукцию потребителям с разных континентов. И именно наше снабжение гарантирует продовольственную безопасность на глобальном уровне", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 7 сентября выступая на Восточном экономическом форуме Владимир Путин заявил, что якобы только 2 из 87 кораблей, которые были загружены по Всемирной продовольственной программе ООН, ушли в "бедные страны".

"80 судов – в беднейшие страны только два корабля ушли. Все остальные – в европейские страны. Ну что это такое?", – возмущался Путин.

Он также заявил, что обсудит с Эрдоганом ограничение направлений вывоза зерна из Украины.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что две трети украинского зерна, уже отправленного через "зерновой коридор", направлены на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. Кроме того, по словам министра, восстановление украинского продовольственного экспорта привело к снижению цен на рынке продовольствия.

8 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган повторил претензии российского диктатора Владимира Путина относительно экспорта украинского зерна и заявил, что хочет возобновить экспорт зерна из России.

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