Генпрокурор отметила, что реформирование прокуратуры происходит по лучшим международным стандартам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процесс реформирования органов прокуратуры в ближайшее время будет успешно завершен.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента об этом он заявил во время поздравления работников прокуратуры с профессиональным праздником в Офисе генпрокурора.

«Я не хочу сейчас говорить очевидные вещи: об укреплении верховенства права, об эффективном противодействии преступности и многих других, без сомнения, очень важных задачах прокуратуры. О них, я уверен, вы слышали неоднократно, но, чтобы выполнить их, нужны не разговоры, а дела. Ежедневная работа, которой мало чем поможет набор общеизвестных тезисов, которые повторяются из года в год, меняя только свой порядок», - отметил Зеленский во время встречи с работниками прокуратуры.

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Он убежден, что среди более чем десяти тысяч работников прокуратуры много честных и порядочных людей.

«Я хочу пожелать всем вам, а особенно молодежи, которая только начинает свой сложный профессиональный путь: никогда не забывайте, почему вы выбрали эту профессию. Какие принципы всегда хотели защищать и в какие идеалы всегда верили. Не давайте, пожалуйста, никому убедить вас, что система работает и ничего невозможно с этой системой сделать. Не становитесь заложниками образа. Тем более среди ваших коллег есть немало достойных примеров для подражания», - подчеркнул президент.

По его словам, процесс реформирования органов прокуратуры будет в ближайшее время успешно завершен.

«На обновленную прокуратуру наше общество возлагает большие надежды. Я как президент искренне желаю вам оправдать их, никогда не терять собственную веру в закон и справедливость, действовать решительно, быстро, разрушить все стереотипы и достичь исторических успехов в службе на благо нашего государства. Ну и, конечно, - крепкого здоровья вам и вашим семьям», - сказал глава государства.

Зеленский также вручил работникам прокуратуры государственные награды.

«Благодаря таким работникам прокуратуры были привлечены к ответственности десятки преступников. А сотни миллионов гривен возмещены, возвращены или сэкономлены государственному бюджету. А самое главное - это именно те правоохранители, которые ежедневно «лупають сю скалу». И доказывают, что честный и профессиональный прокурор в Украине - это не миф, не фантастика и не исключение из правил», - отметил президент. Также он осмотрел экспонаты Музея истории прокуратуры Украины.

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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отметила, что реформирование прокуратуры происходит по лучшим международным стандартам. «Все это было бы невозможным без инициированной президентом реформы прокуратуры, за что, я думаю, и Украина, и международное сообщество вам благодарны и понимают, насколько своевременным был этот шаг и насколько трудно было ломать коренные процессы, которые произошли в государстве», - отметила Венедиктова.

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Автор: Константин Гончаров