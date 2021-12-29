Украинская сторона предлагала провести внеочередное заседание из-за нарушения режима тишины.

Внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 29 декабря не состоялось.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин.

Отвечая на вопрос о предложении украинской делегации в ТКГ провести внеочередное заседание, он отметил:

"Это предложение не было поддержано другими участниками консультаций. Поэтому сегодня, к сожалению, внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы не состоялось. Наше предложение было связано с тем, что мы наблюдали после прошедшего заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось на прошлой неделе, когда была общая позиция о необходимости неукоснительного соблюдения режима тишины. Все же каждый день происходят нарушения этого режима".

По словам Костина, нарушений режима тишины меньше, чем было до прошлого заседания ТКГ, но они есть.

Читайте такжеВоенные о "рождественском" перемирии: "Bayraktar эффективней переговоров ТКГ""Поэтому было предложение провести еще одно заседание для того, чтобы решить этот вопрос. К сожалению, это предложение не было поддержано, но мы будем продолжать консультации на всех уровнях для того, чтобы режим тишины все же возобладал в ближайшие дни и длился как можно дольше", - сказал он.

На вопрос, будет ли украинская сторона пытаться снова инициировать внеочередное заседание ТКГ до очередного, Костин рассказал:

"Мы будем наблюдать, какая будет динамика развития ситуации. И если все же уменьшится количество нарушений режима прекращения огня, то, наверное, уже будем встречаться, как это предусмотрено нашим расписанием - это 26 января. Если же ситуация будет сохраняться такой, как она есть, или если будет какая-то эскалация, то безусловно, будем еще раз настаивать на внеочередном проведении заседания Трехсторонней контактной группы".

Напомним, 22 декабря состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, где сторонами (Украина, Россия, ОБСЕ) было достигнуто понимание необходимости возобновления действия режима прекращения огня.

В первый день сохранялась "тишина".

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