Данилов напомнил, что на заседании вечером 26 февраля подняли вопрос состояния рассмотрения дел о государственной измене.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов поделился повесткой дня следующего заседания СНБО, которое должно состояться уже через две недели.

Об этом он рассказал в эфире Свободы Савика Шустера.

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Данилов пояснил, что заседания Совбеза проходят каждую пятницу один раз или дважды в месяц в зависимости от необходимости.

Вечером, 26 февраля, продолжает секретарь СНБО, на заседании подняли вопрос состояния рассмотрения дел о государственной измене.

"Я могу констатировать, что, к большому сожалению, с 2014-15 года, когда у нас произошла агрессия, когда часть наших военных предала Украину, до сих пор нет никаких приговоров. 5-6 лет продолжаются процессы, но судьи не принимают решений", – отметил Данилов.

Он уточнил, что СНБО уже обратился в правоохранительные органы, чтобы те на следующем заседании отчитались по этому поводу.

"Мы обратились в Генпрокуратуру и СБУ, и через две недели общество будет знать ответ. Будет заседание СНБО, там они отчитаются, почему до сих пор нет приговоров и что нам надо сделать, чтобы это было", – подчеркнул Данилов.

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Автор: УНИАН