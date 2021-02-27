Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов поделился повесткой дня следующего заседания СНБО, которое должно состояться уже через две недели.
Об этом он рассказал в эфире Свободы Савика Шустера.
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Данилов пояснил, что заседания Совбеза проходят каждую пятницу один раз или дважды в месяц в зависимости от необходимости.
Вечером, 26 февраля, продолжает секретарь СНБО, на заседании подняли вопрос состояния рассмотрения дел о государственной измене.
"Я могу констатировать, что, к большому сожалению, с 2014-15 года, когда у нас произошла агрессия, когда часть наших военных предала Украину, до сих пор нет никаких приговоров. 5-6 лет продолжаются процессы, но судьи не принимают решений", – отметил Данилов.
Он уточнил, что СНБО уже обратился в правоохранительные органы, чтобы те на следующем заседании отчитались по этому поводу.
"Мы обратились в Генпрокуратуру и СБУ, и через две недели общество будет знать ответ. Будет заседание СНБО, там они отчитаются, почему до сих пор нет приговоров и что нам надо сделать, чтобы это было", – подчеркнул Данилов.
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