Арестованное имущество передано в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами.

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество иностранных компаний, связанных с бывшим министром внутренних дел Украины Виталием Захарченко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Соответствующее решение принято по ходатайству прокуроров.

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Для осуществления мер по управлению арестованным имуществом суд удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований о его передаче Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Запрет на отчуждение и распоряжение наложено на 3 квартиры, 6 гаражей в центральной части Киева, 4 жилых дома, а также 24 земельных участка.

"Арест наложен в уголовном производстве, в котором расследуются обстоятельства финансирования экс-министром МВД деятельности преступной организации, созданной бывшим президентом Украины, совершения финансовых операций и сделок с денежными средствами и имуществом, полученными преступным путем, а также действий, направленных на сокрытие их незаконного происхождения, местонахождения, перемещения, преобразования (изменения их формы), в том числе способом конвертации безналичных средств в наличные, приобретения недвижимого имущества и его вывода за границу на подконтрольные иностранные компании (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч . ч. 1, 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 и другие статьи Уголовного Кодекса Украины)", - отмечается в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Государственного бюро расследований.

Что предшествовало

15 декабря 2020 года Печерский райсуд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Захарченко в рамках дела о препятствовании проведения митингов на Майдане Незалежности в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года.

События Евромайдана

20 февраля 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве произошел массовый расстрел протестующих во времена Майдана.

В общей сложности 18-20 февраля в центре столицы погибли более 100 человек.

После бегства из Украины в феврале 2014 года Янукович проживает в России.

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Янукович не участвовал в судебном процессе.

В уголовном деле о массовых убийствах на Майдане также фигурируют бывшие министр внутренних дел Виталий Захарченко и его заместитель Виктор Ратушняк, председатель Службы безопасности Украины Александр Якименко и его первый заместитель Владимир Тоцкий, командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк и другие высокие должностные лица.

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Автор: Виталий Саенко