На рассмотрении будет три законопроекта, которые касаются закона о функционировании украинского языка как государственного.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рассмотрит три законопроекта, которые касаются функционирования украинского языка как государственного.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание состоится 3 марта в 15:00 в режиме видеоконференции.

Законопроектами, включенными в повестку дня, предусмотрено внесение изменений в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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Согласно регламенту, после решения комитета законопроекты могут быть внесены на рассмотрение в сессионный зал парламента Украины.

Законопроект Бужанского

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в статью 57 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№4638), одним из авторов которого является народный депутат Украины Максим Бужанский (фракция "Слуга народа"). Этот законопроект предусматривает изъятие из действующего в настоящее время закона положений о порядке наложения штрафов (в виде денежных взысканий) с субъектов хозяйствования за нарушение закона относительно применения государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Законопроект Княжицкого

Также будет рассматриваться законопроект "О внесении изменений в статью 57 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№4638-1), автор - народный депутат Украины Николай Княжицкий ("Европейская солидарность"). Им предусмотрено уточнить вопрос относительно названия протокола, который составляет уполномоченный по защите государственного языка, и срока обжалования введенных на основании этого протокола мер.

Законопроект Корниенко и других "слуг народа"

Третий законопроект, который будет рассмотрен – "О внесении изменений в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно вступления в силу статьи 57 этого закона" (№4638-2), среди авторов которого ряд депутатов из фракции "Слуга народа", в частности первый заместитель председателя этой фракции Александр Корниенко. Законопроектом предлагается отсрочить до июля 2022 года применение штрафов за нарушение "языкового" закона.

Языковой закон в Украине: что было раньше

В Украине с 16 января 2021 года вступили в силу нормы закона об обслуживании потребителей на украинском языке. В соответствии со статьей 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. За нарушение этого положения предусмотрены штрафы. Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи внедряются поэтапно.

11 февраля уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь выступил категорически против инициатив отдельных народных депутатов, которые путем внесения изменений в "языковой" закон пытаются лишить государство инструментов наказания за нарушение этого закона.

Он напомнил, что в соответствии со статьей 57 закона, которая уже вступила в силу, штраф может быть наложен уполномоченным лишь в том случае, если по требованию устранить нарушение получен отказ, и такое нарушение фиксируется повторно в течение года.

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Автор: Надя Пришляк