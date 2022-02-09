В результате этого начальник службы безопасности Януковича бежал в РФ, считает следствие.

Следователи Государственного бюро расследования сообщили бывшему президенту Украины Виктору Януковичу новое подозрение - на этот раз в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 408 УКУ).

Об этом сообщили в Госбюро расследований.

"Установлено, что 24 февраля 2014 года бывший президент Украины, убегая от уголовной ответственности за преступления в отношении участников акций протеста, склонил заместителя начальника Управления государственной охраны – начальника Службы безопасности президента к дезертирству. Как следствие, начальник его охраны не вернулся к месту службы из служебной командировки с территории Автономной Республики Крым, а вместе с подозреваемым выехал за пределы Украины в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ближайшее время будет принято решение об обращении к следственному судье с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения (заочно).

Напомним, в ноябре 2021 года правоохранители сообщили о подозрении в дезертирстве бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины - начальнику службы безопасности президента Украины Виктора Януковича Константину Кобзарю.

В 2015 году Кобзаря объявили в розыск. Также ему объявляли о подозрении в препятствовании мирной акции. В начале февраля 2022 года суд разрешил заочное следствие и заключение под стражу Кобзаря.

Как сообщал УНИАН, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы.

Янукович не участвовал в судебном процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

17 ноября 2021 года правоохранители сообщили о завершении досудебного расследования дела Януковича и 9 должностных лиц, которая охватывает события с 18 по 20 февраля 2014 года.

Всех подозреваемых будут судить заочно, поскольку они с 2014 года скрываются от органов следствия и суда.

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