Такие действия похожи на российскую кампанию по дискредитации западных вакцин, отмечают во фракции.

Фракция "Слуга Народа" заявила, что высказывания бывшего президента и народного депутата Украины Петра Порошенко относительно вакцины от COVID-19 усложняют общеевропейские усилия по борьбе с коронавирусом и ставят под угрозу жизни людей.

Читайте также"Занимались сугубо пропагандой": Данилов о закрытии "медведчуковских" каналовОб этом говорится в заявлении на сайте партии.

В сообщении указывается, что распространение ложной информации об индийской вакцине угрожает национальной безопасности и ставит под угрозу жизни миллионов украинцев.

Такие действия похожи на российскую кампанию по дискредитации западных вакцин, отмечают во фракции.

"Масштабная дезинформационная кампания против вакцины, которую начал Петр Порошенко, и которую ведут его партийцы, по своему содержанию похожа на российскую кампанию по дискредитации западных вакцин. Он пытается дискредитировать власть, увеличить недоверие украинцев к вакцине, и это самое опасное из всего, что его команда делала последние годы, потому что напрямую касается жизни миллионов людей в Украине", - говорится в заявлении.

Они отметили, что безопасность вакцины AstraZeneca (CoviShield) подтверждена учеными и миллионами людей, которые уже вакцинировались.

"Ею вакцинировался Президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и даже Далай-лама. Зато некоторые украинские политики продолжают и дальше врать о ее «опасности». К тому же посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс показала качество произведенной в Индии вакцины, Канада официально разрешила использовать Covishield, а правительство страны заказало два миллиона доз этой вакцины", - подчеркнули во фракции.

Комментарий Порошенко о вакцине CoviShield

1 марта на заседании Согласительного совета депутатских фракций и депутатских групп Порошенко раскритиковал действия нынешней украинской власти по противодействию пандемии коронавирусной инфекции.

Порошенко сказал, что украинские врачи отказываются от прививок против коронавируса.

"На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться, - прошу прощения за непарламентское выражение, что прозвучало из уст врача, который находится в отчаянии, - потому что г***о привезли. И на сегодняшний день никто не знает, привезли это из-за коррупции или профнепригодности", - заявил Порошенко.

Позже президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "непарламентское выражение" бывшего президента и народного депутата Украины Петра Порошенко относительно вакцины от COVID-19.

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Автор: Людмила Жерновская