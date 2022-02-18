В партии в очередной раз подчеркнули - Украина не рассматривает возможности освобождения временно оккупированных территорий военным путем.

Председатель Партии "Слуга народа" Елена Шуляк опубликовала заявление партии относительно сегодняшних событий на Донбассе. Так, в партии убеждены, что Россия пытается искусственно создать повод для полномасштабной агрессии против Украины.

Об этом говорится в заявлении, опубликованной в Telegram-канале партии.

"Россия прибегла к очередным провокациям на Донбассе. Кремлю и его марионеточным режимам было недостаточно многомесячного "марафона" с концентрацией российского военного контингента на украинских границах. Им было мало вчерашних обстрелов детских садов, школ и жилых домов на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей. Сегодня они начали незаконную депортацию жителей временно оккупированных украинских территорий, в частности детей в РФ", - говорится в заявлении.

В партии отмечают, что это делается под фейковым предлогом подготовки Вооруженными силами Украины наступательной операции на временно оккупированных территориях.

"Не имеем никакого сомнения относительно цели этой провокации: искусственно создать повод для полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины. Мы расцениваем этот шаг террористов, поддерживаемых РФ, как грубое нарушение базовых норм международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения", - заявляют в "Слуге народа".

В партии в очередной раз подчеркнули - Украина не рассматривает возможности освобождения временно оккупированных территорий военным путем, соответственно - не планировала и не планирует ни одной наступательной операции на Донбассе.

"Мы – исключительно за дипломатический путь, путь переговоров, который в ситуации вокруг Донбасса является безальтернативным. Именно наша сторона предлагала экстренно созвать заседание ТКГ учитывая обострение ситуации, но представители российских оккупационных администраций отказались от переговорного процесса", - заявляют в "Слуге народа".

Сообщается, что Украина обратится к международному сообществу с призывом категорически осудить действия российских оккупационных администраций на Донбассе и заставить Российскую Федерацию прекратить нарушения норм международного гуманитарного права.

"Только твердая позиция мирового сообщества сможет отвлечь гуманитарную катастрофу, которую сегодня готовит на Донбассе российская оккупационная власть. Мы обращаемся и к мирным жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Украина никогда не была и сегодня не является вашим врагом. Мы не допустим с нашей стороны линии разграничения никаких действий, которые могут привести к угрозе вашей жизни и здоровью. Если вы сегодня чувствуете себя в опасности из-за нагнетания истерии оккупантами – приглашаем каждого из вас на подконтрольную Украине территорию, где вы найдете приют и помощь, а главное – безопасность. Создадим все условия для того, чтобы вы могли вести мирную и спокойную жизнь, как дома, потому что в Украине вы – всюду дома. И ни одна агрессия или временная оккупация это не изменит", - подчеркнули в партии.

Напомним, ранее у Зеленского прокомментировали заявления главарей "ЛДНР" об эвакуации населения.

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