Ляшко анонсировал масштабную вакцинацию от коронавируса.

Виктор Ляшко, который накануне возглавил отечественный Минздрав, назвал главным приоритетом своего пребывания на посту первые 100 дней - вакцинацию пяти миллионов украинцев от коронавируса.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24" перед началом первого рабочего дня в новой должности, пишет "Сегодня".

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"Цель амбициозная поставлена – ввести 10 миллионов доз, поэтому работаем над этим. Именно это приоритет – за 100 дней", – сказал Ляшко.

Тем временем в провластной "Слуге народа" уже назвали условие для возможной отставки Ляшко с занимаемой должности.

"Если министр этого не сделает - он уйдет в отставку", - заявила нардеп Ирина Верещук в эфире "Украина 24".

Ранее Ляшко также заявил, что ставит перед собой цель до конца 2021 года вакцинировать от COVID-19 всех желающих.

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Автор: Юрий Годован