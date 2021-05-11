Как рассказали в Офисе генпрокурора, параллельно продолжается работа над масштабным проектом цифровой прокуратуры.

Прокуратура находится в непрерывной ИТ-трансформации. Важным ее этапом должен стать старт полноценной работы электронного уголовного производства - информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования.

Е-case позволит ускорить процесс прохождения процессуальных документов, передачи дел. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Данные будут доступны онлайн для следователей, дознавателей, прокуроров, следственных судей и суда. Кроме того, система упростит процедуру доступа к материалам стороне защиты.

Читайте такжеВенедиктова объявила об отборе в команду новых окружных прокуратур"Первые серьезные шаги к ее внедрению уже сделаны - наработана нормативная основа для действия электронного производства. Верховная Рада в первом чтении проголосовала внесенный президентом в парламент как неотложный законопроект о соответствующих изменений в Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, рассказали в Офисе генпрокурора, параллельно продолжается работа над масштабным проектом цифровой прокуратуры.

Так, в Офисе генпрокурора развивают и адаптируют к новым требованиям Единый реестр досудебных расследований.

Недавно в Реестре был создан новый модуль - «Рабочий кабинет процессуального руководителя». Он помогает прокурору осуществлять контроль за соблюдением сроков расследования, а также за соблюдением законов при принятии решений о приостановлении, закрытии производства, изменении подследственности.

Какие процессы диджитализации происходят в прокуратуре

1. ЕРДР

Реестр обеспечивает в онлайн режиме круглосуточно и ежедневно работу более 32 тысяч пользователей органов прокуратуры, полиции, безопасности, фискальной службы, ГБР и НАБУ.

Ежедневно в системе регистрируется более 3 тысяч преступлений и проступков, фиксируется информация о более чем 35 тысяч процессуальных действий и решений.

Интеграционный сервис за сутки обеспечивает передачу почти 15 тысяч сообщений между информационными системами офиса Генерального прокурора и МВД, сотен приговоров – из автоматизированной системы документооборота суда.

"Кроме того, сейчас мы планируем разработку единой в государстве отчетности о правонарушениях с признаками коррупции, связанные с легализацией имущества, полученного преступным путем и в отношении детей, находящихся в конфликте с законом", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Также сейчас готовятся к запуску на базе ЕРДР интерактивной карты преступности в государстве.

2. Система электронного документооборота

Пользователями "СЭД" сейчас являются около 13 тысяч работников органов прокуратуры. А база данных зарегистрированных в органах прокуратуры Украины документов всех видов на сегодня насчитывает около 7 миллионов единиц.

"Недавно мы внедрили функционал обмена электронными документами между Офисом генерального прокурора, областными и окружными прокуратурами с применением средств информационной системы «СЭД» как по вертикали, так и по горизонтали", - рассказали в прокуратуре.

В рамках прокуратуры обеспечивают так называемый «paperless» - отказ от использования бумажных документов в рамках действующего законодательства.

3. Кибербезопасность

Для противодействия хакерским атакам в Офисе генпрокурора используют современные программные и аппаратные средства производства мировых лидеров в области информационной безопасности.

"Благодаря эффективной работе специалистов Офиса, ответственных за направление информбезопасности, была обнаружена и успешно обезврежена атака хакерской группировки Sandworm, которую связывают с правительством Российской Федерации", - заявили в прокуратуре.

Также в органах прокуратуры Украины начат процесс создания единой системы выявления и противодействия сетевым атакам нового поколения, которая позволит централизованно управлять политиками безопасности и противодействовать возникающим киберугрозам. В течение 2021 года элементами такой системы будут обеспечены все областные прокуратуры.

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Автор: Иван Бойко