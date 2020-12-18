В дни траура приспустят государственный флаг и флаги города.

В Харькове сократили дни траура в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса. Ранее сообщалось о трех днях, позже стало известно, что траур объявили 17 и 18 декабря.

Об уточненных датах говорится в распоряжении секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова.

Читайте также"Не будет никаких санкций": в ЦИК не исключили, что назначение выборов мэра Харькова может затянуться"В связи со смертью Харьковского городского головы Кернеса Геннадия Адольфовича объявить 17 и 18 декабря 2020 года траур в городе Харькове, руководствуясь ст. 42, 50, 59 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", – отмечается в документе.

В дни траура приспустят государственный флаг и флаги города на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организация. Также в эти два дня отменят все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Смерть Кернеса: что известно

Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Все это время, с сентября 2020 года, появлялись слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

17 декабря в пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что в Харькове в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса объявлен трехдневный траур.

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Автор: Ольга Робейко