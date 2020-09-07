Однако, официальные контакты между Украиной и Беларусью «поставлены на паузу».

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в МИД.

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Об этом сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на информацию посольства Украины в Минске.

На вопрос журналистов, как в дальнейшем будут развиваться отношения Киева и Минска, Кизим ответил, что это зависит от многих факторов.

«Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами "поставлены на паузу". В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России", - отметил дипломат.

Отношения Украины и Беларуси после выборов 9 августа

Отношения между Киевом и Минском испортились после президентских выборов в Беларуси. На фоне масштабных протестов в стране президент Лукашенко начал обвинять Украину во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что его страна смогла не допустить в стране повторения «украинского сценария цветной революции».

28 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас Киев приостанавливает все официальные контакты с РБ до стабилизации ситуации в Беларуси. По его словам, Украина поддерживает идею проведения новых выборов президента в РБ.

Протесты в Беларуси: что происходит в стране

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, начались столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многие из них при задержании и в СИЗО сильно избили. Официально известно о трех погибших, более 200 человек пострадали.

Насилие и нарушения прав человека белорусскими силовиками осудили в ООН и странах Запада. Протестные акции проходят в стране ежедневно. Их участников задерживают.

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Автор: Дмитрий Захаров