Представители Украины в рабочих подгруппах ТКГ заявляют, что Россия пытается в одностороннем порядке пересмотреть Минские соглашения и заставить Украину вести переговоры с российскими марионетками и подконтрольными ей боевиками на оккупированном Донбассе.

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе заявляет о безрезультатных итогах сегодняшних переговоров из-за деструктивной позиции Российской Федерации.

Как сообщает украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе в Facebook, 2 марта состоялось очередное, 150-е заседание ТКГ в рабочих подгруппах.

В частности, заседание рабочей подгруппы по политическим вопросам имело целью продолжить рассмотрение «Плана совместных шагов», предложенного украинской стороной в качестве основы для дальнейшего выполнения договоренностей, достигнутых в «нормандском» и минском форматах, в частности перенос сроков его выполнения.

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«Представители нашей делегации еще раз подчеркнули, что основой урегулирования является четкое выполнение совместных решений, принятых в рамках работы обоих форматов и ТКГ, которые включают в себя необходимые механизмы и для установления всеобъемлющего режима прекращения огня, и для урегулирования гуманитарной и экономической ситуации на оккупированных территориях , которые в дальнейшем стали основой для реализации политической части соглашений. Но для этого должно быть выполнено главное условие - российская сторона должна взять на себя полную политическую ответственность за договоренности, которые заключило ее руководство на высшем международном уровне", - говорится в сообщении.

Напротив, как подчеркивает украинская делегация, представители РФ «уклоняются от признания такой ответственности и продолжают настаивать, что РФ является лишь посредником в конфликте наравне с ФРГ и Францией, а также ОБСЕ».

Кроме того, так же практически безрезультатно завершилось заседание подгруппы по безопасности.

«В гуманитарной подгруппе российская сторона снова заблокировала вопрос открытия работы КПВВ со своей стороны, несмотря на успешный пропуск конвоя ООН с гуманитарной помощью, который состоялся 1 марта из КПВВ «Счастье» и показал полную готовность его к пропуску грузов и пассажиров», - отметили в украинской делегации.

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В связи с этим сказано, что инициативы, предложенные главой украинской делегации Леонидом Кравчуком о предоставлении «пассажирского транспорта (автобусов) для осуществления перевозки пассажиров на КПВВ «Счастье» и «Золотое», других технических условий для начала устойчивой работы пропускных пунктов, не оставляют аргументов российской стороне, которые могли бы оправдать ее промедление по разблокированию работы КПВВ и допуску украинских граждан к административным услугам и финансовой помощи».

«Российская делегация пытается подчинить все вопросы (гуманитарные, вопросы безопасности, экономические) своей политической цели - заставить Украину и ОБСЕ вести прямые переговоры с представителями квази-государственных марионеточных образований как с полномочными представителями одной из сторон конфликта. Украинская сторона расценивает такие заявления как проявление неуважения к государствам-участникам «нормандского формата» и международным организациям, задействованным в решении конфликта, и как намерение достичь собственных политических целей за счет нарушения соответствующих международных договоренностей", - подчеркивает украинская делегация.

В то же время, украинская сторона благодарит государства-партнеров, прежде всего Францию и ФРГ, а также ОБСЕ, которые не позволяют РФ в одностороннем порядке пересмотреть «нормандские» и Минские договоренности.

Переговоры по Донбассу в Минске: что известно

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины - уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая была сформирована как средство для облегчения дипломатического решения войны на востоке Украины.

Главой украинской делегации сейчас является первый президент Украины Леонид Кравчук.

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Автор: Виталий Саенко