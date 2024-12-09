Окончательный перечень участников еще формируется, но это страны, которые имеют дальнобойные способности, делают наибольшие инвестиции в украинское производство оружия и от которых зависит наше будущее в НАТО.

Пока эксперты упражняются в прогнозах, когда начнутся мирные переговоры Украины и РФ, Киев планирует провести в декабре большую встречу с ключевыми партнерами, на которой обсудят максимальное усиление нашего государства. Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сказал журналистам.

"Украина собирает ключевых европейских партнеров, которые, вместе с США, способны обеспечить максимальное усиление нашего государства. Окончательный перечень участников еще формируется, но это страны, которые имеют дальнобойные способности, страны, которые делают наибольшие инвестиции в украинское производство оружия, и страны, от которых зависит наше будущее в НАТО", - отметил Никифоров.

Пресс-секретарь президента добавил, что "Украина планирует провести эту встречу в декабре для координации, выработки общей позиции, обеспечения того, чтобы быть сильной при любом развитии событий, как на переговорах так и на поле боя".

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Как сообщал УНИАН, председатель партии "Христианско-демократический союз, руководитель оппозиционной фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге Фридрих Мерц во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил создать контактную группу с участием Германии, Франции, Польши и Великобритании для отстаивания единой политики в отношении мира и поддержки Украины. По мнению Мерца, эта группа должна развивать единую политику с США после избрания президентом этой страны Дональда Трампа.

В то же время, Зеленский сказал, что предложение Мерца совпадает с позицией Украины, которая уже инициирует организацию соответствующей встречи. В связи с этим, глава государства поддерживает озвученное предложение Мерца.

"Да, те страны, которые вы назвали - они уже есть. Плюс мы рассчитываем еще на Данию, как представительницу группы Nordic (стран Севера). Мы на всех них рассчитываем. И такую встречу мы хотим провести уже в декабре", - сказал Зеленский.

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