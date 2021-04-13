По словам вице-премьера, НАТО должно предоставить Украине дорожную карту, четкий путь к членству в Альянсе.

НАТО должно начать консультации о предоставлении Украине Плана действий по членству в Альянсе.

Об этом говорится в колонке вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, опубликованной в издании Foreign Policy, передает Европейская правда.

По ее словам, нынешний подход НАТО в отношении Украины, основанный на более глубокой интеграции в обмен на дальнейшие реформы, недостаточен и игнорирует гравитационную силу Кремля.

Чиновник подчеркнула, что с 2008 года, времени проведения Бухарестского саммита, когда Киеву отказали в предоставлении ПДЧ относительно членства, Украина стала необратимо демократической и провела реформы в стратегических сферах.

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"Евроатлантическая интеграция - это не награда за правильные реформы. Это единственный способ для Украины достичь успеха как государства, которое может защитить своих граждан и свою территорию. В Украине нет иллюзий, что за нас будет бороться кто-то другой. В то же время четкий путь к членству в НАТО станет ключевым фактором превращения постсоветского пространства в безопасное, демократическое. В свете институциональной и политической трансформации Украины лидерам НАТО пора начать консультации, чтобы проложить путь к членству, как они обещали в 2008 году ", - пишет Стефанишина.

Она подчеркнула, что общая цель Украины и НАТО противостоять оппонентам в регионе, авторитаризму и агрессии. А потому "нет лучшего места для начала, чем поддержать усилия Украины по укреплению восточного фланга НАТО, продвигаясь вперед с ее дорожной картой к членству".

"Если НАТО не хочет поступиться своей игрой на шахматной доске России, Альянс должен действовать. Москва же не пропустит своей очереди", - отметила Стефанишина.

Украина-НАТО: что известно

12 июня 2020 года Североатлантический альянс признал Украину участником программы расширенных возможностей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит пользу от расширенного доступа к программам совместимости войск и более широкую возможность участвовать в военных учениях НАТО и осуществлять обмен информацией, в том числе приобретенным опытом.

Сегодня, 25 февраля, генсек НАТО во время телефонного разговора напомнил Зеленскому о важности воплощения реформ.

9 февраля 2021 года Столтенберг подчеркнул, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успеха в реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

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Автор: Александр Топчий