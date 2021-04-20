Глава Минздрава призвал всех соблюдать карантин, несмотря на статус и место работы.

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев не пренебрегать карантинными ограничениями для отмечания праздников.

Читайте такжеЗапрещенный салют и приезд полиции: СМИ показали, как прошла вечеринка Тищенко (видео)Об этом он сказал на брифинге. "Мне кажется, что мы все должны, несмотря на свой статус и то, где мы работаем, соблюдать эти правила ради нашего здоровья и жизни. Я считаю, что полностью недопустимо, когда ради, я не знаю, празднования дня рождения люди пренебрегают этими правилами, когда подпольно начинают работать рестораны или другие заведения именно для того, чтобы сделать себе приятно», – заявил он.

Степанов обратился к «людям, которые задумываются это делать или делают», напомнив, что массовые собрания могут привести к заболеванию присутствующих и подвергнуть их здоровье и жизнь опасности.

«Просто задумайтесь об этом, когда в будущем будете планировать такие вещи. Ковид не выбирает по социальному статусу, или ты политик, или водитель, например. Для ковида нет никакой разницы, он совершенно одинаково поражает каждый организм. Поэтому не пренебрегайте этими правилами", - призвал министр.

Между тем, Степанов не назвал конкретных примеров таких нарушений, передает радио Свобода. Но его заявление последовало после того, как СМИ обнародовали информацию о том, что нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко 18 апреля устроил закрытую вечеринку.

Вечеринка Николая Тищенко

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко 18 апреля устроил закрытую вечеринку в Fairmont Grand Hotel Kyiv в честь дня рождения своей жены. Вечеринка проводилась несмотря на строгие карантинные ограничения, которые действуют в Киеве в связи с пребыванием города в «красной зоне» эпидемической опасности.

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Автор: Ирина Погорелая