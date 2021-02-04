Советник Арсена Авакова заверил, что подразделения МВД готовы дать отпор любым провокациям и разжиганию вражды.

Министерство внутренних дел предупреждает об угрозе совершения силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния из-за блокировки "каналов Медведчука".

Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Мы внимательно следим за событиями последних дней в связи с решением СНБО о блокировании телеканалов вражеской пропаганды и применения санкций против информационных сателлитов Кремля и введением его в действие Президентом Украины. Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации, путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил", - заявил Шкиряк.

Он также отметил, что подразделения МВД готовы дать отпор любым провокациям и предупредил о неотвратимости наказания в случае совершения преступлений против государства Украина.

"В случае попыток осуществления каких-либо преступных и провокационных действий, призывов к нарушению территориальной целостности, массовых беспорядков, а также провоцирование силовых и насильственных действий, противоречащих Законам Украины, подразделения Национальной полиции и Национальной гвардии будут реагировать в рамках полномочий, предоставленных им Законом и Конституцией Украины", - сказал Шкиряк.

Читайте такжеАваков о санкциях против телеканалов: не надо путать "свободу слова" с антиукраинской деятельностью

Советник министра также заверил, что правоохранители не дадут никаких шансов пророссийским вражеским силам расколоть украинское общество и разорвать страну.

Запрет телеканалов Медведчука: что известно

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Вместе с тем телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о подтвержденном финансировании телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина", на которые были наложены санкции в связи с решением Совета национальной безопасности и обороны, со стороны Российской Федерации.

Читайте такжеВ СНБО допускают введение санкций против других телеканалов

Телеканалы Тараса Козака: что известно

12 октября 2018 Тарас Козак заявил о покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 години") с оценкой 41-42 миллионов гривень.

В декабре 2018 Козак отчитался о покупке девяти компаний группы 112 Украина, оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 миллиона гривень.

В 2019 году Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала Zik.

4 октября 2018 Верховная Рада поддержала обращение к СНБО о введении санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий