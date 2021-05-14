В это время Стерненко находился в апелляционном суде, который рассматривает его жалобу на приговор Приморского райсуда по делу о похищении участника антимайдана.

В Приморском районном суде Одессы общественного активиста Сергея Стерненко обвинили в неуважении к суду за то, что он не явился на заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Приморском райсуде продолжилось рассмотрение дела по обвинению Стерненко в умышленном убийстве напавшего на него.

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На заседании констатировали, что Стерненко не явился в суд, поскольку на это же время назначено заседание Одесского апелляционного суд, где рассматривается другое дело. Речь идет о рассмотрении апелляционной жалобы на приговор Приморского райсуда, которым Стерненко приговорен к 7 годам лишения свободы.

Председательствующий по делу в Приморском суде судья отметил, что ему известно о том, что Стерненко находится на заседании в апелляционном суде. В то же время он назвал его неявку в Приморский райсуд неуважением и сказал: «А откуда мы знаем, что это его заявление (о том, что он не сможет прийти в суд - УНИАН), здесь ведь нет его подписи. Это неуважение к суду».

С ним согласился прокурор и потерпевший. Также судья добавил, что расписание заседаний в Приморском райсуде было определено гораздо раньше, чем заседание апелляционного суда.

После этого в заседании Приморского райсуда был объявлен перерыв до 21 мая.

Дело Стерненка

В 2018 году на Стерненко были совершены три нападения, которые он связывает со своей общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы. По этим фактам открыты производства, в которых Стерненко выступает в качестве потерпевшего.

Во время третьего нападения активист нанес смертельное ножевое ранение одному из нападавших - Ивану Кузнецову. По данному факту СБУ возбудила дело, рассмотрение которого по существу сейчас идет в одесском суде.

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко и Руслану Демчуку наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.

Стерненко и Демчука взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО.

23 марта адвокаты подали апелляцию на приговор Стерненко и Демчуку.

7 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Стерненко и Демчуку с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

16 апреля началось рассмотрение апелляции на приговор.

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Автор: Дмитрий Хилюк