Глава МИД отметил, что позиция РФ и ее марионеток в рамках минских переговоров сводится к сплошному деструктиву.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что вопрос приобщения США к «театру абсурда» в рамках переговоров в Трехсторонней контактной группе не на повестке дня.

Читайте такжеКравчук заявил, что Украина должна быть в НАТО, а мнение России не играет никакой роли (видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал во время онлайн-брифинга.

"Что касается Соединенных Штатов, то Трехсторонняя контактная группа как известно, состоит из трех участников - это Россия и Украина как стороны конфликта и ОБСЕ как посредник. Поэтому нет, вопрос о вступлении США в ТКГ, он не стоит", - отметил Кулеба.

Отдельно глава МИД сказал, что в ТКГ сейчас нужно говорить не об изменении места проведения переговоров, а о том, чтобы в ней "в принципе происходили эффективные переговоры".

"Потому что из-за позиции Российской Федерации Трехсторонняя контактная группа больше напоминает театр абсурда, где Россия и приглашенные представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" просто водят ситуацию по кругу, прибегают к каким-то абсурдным аргументам дискуссий, чтобы только затягивать процесс и не принимать никаких решений, поэтому место проведения ТКГ является проблемой. Проблема в том, что, несмотря на все усилия Украины, несмотря на все усилия нашей делегации в ТКГ, мы видим с той стороны сплошной деструктив, и называние белого черным и попытки перекладывать ответственность за все на Украину", - заявил Кулеба.

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Автор: Виталий Саенко