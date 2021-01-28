Министерство не давало свидетельства на вывоз этой культурной ценности за границу, поэтому ее владелец должен предоставить документы, подтверждающие его право собственности или документ, подтверждающий, что он законно вывез эту икону с территории Украины.

Министерство культуры и информационной политики продолжает изучать информацию о происхождении иконы, подаренной российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову в Боснии и Герцеговине, и готово направить специалистов для проведения очной экспертизы артефакта

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Нужно установить атрибуцию, четко определить иконописную школу, изготовление этой иконы. Если боснийская сторона не готова передать в Украину для экспертизы эту икону, то тогда мы требуем доступа украинских специалистов на территорию Боснии и Герцеговины", - отметила заместитель министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко.

Она также подчеркнула, что информация, которая сейчас фигурирует в прессе, в частности о 300-летнем возрасте иконы и о том, что она вывезена из Луганска, пока не подтверждена.

"У нас есть предварительная экспертиза Национального художественного музея, которая относит эту икону к периоду начала XX в. А вопрос, откуда именно вывезен этот артефакт, сейчас изучают правоохранительные органы в рамках открытого уголовного производства", - добавила Фоменко.

Заместитель министра также отметила, что МКИП не предоставляло свидетельства на вывоз этой культурной ценности за границу, поэтому ее владелец должен предоставить документы, подтверждающие его право собственности или документ, подтверждающий, что он законно с территории Украины вывез эту икону.

Скандал с подаренной Лаврову украинской иконой: что нужно знать

Как сообщал УНИАН, в декабре 2020 года стало известно, что член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову украинскую икону.

В Посольстве Украины в Боснии и Герцеговине потребовали объяснений, как икона попала в страну. Впоследствии в МИД РФ заявили, что вернут икону дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола.

По сообщениям СМИ, икона была написана почти 300 лет назад, в XVIII веке, и хранилась в оккупированном Луганске.

В Министерстве культуры и информационной политики проанализировали обнародованное в СМИ изображение пометки на иконе и установили, что это "печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее". За период работы с 1926 до 1930 года эта комиссия выявила, составила списки памятников культуры во всех округах в пределах своей ответственности, взяла их на учет и под государственную охрану. Факт наличия печати краевой комиссии на иконе указывает на то, что эта икона является собственностью государства Украина.

Украина привлекла Интерпол для установления обстоятельств перемещения в Боснию подаренной Лаврову украинской иконы.

Додик назвал условие для возвращения иконы Украине - он утверждает, что Украина должна доказать, что осуществляла поиски иконы до того, как он ее подарил главе МИД РФ.

В свою очередь, в МИД Украины заявили, что не воспринимают условий и ультиматумов Додика.

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Автор: Леся Лещенко