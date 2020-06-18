Премьер-министр считает, что Программа деятельности правительства не поддержали из-за "политического момента".

Премьер-министр Денис Шмыгаль не видит оснований для отставки правительства и считает, что Программу деятельности правительства Верховная Рада не поддержала из-за "политического момента".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Спасибо тем народным депутатам, которые сегодня в количестве 207 голосов поддержали Программу деятельности правительства. Это действительно комплексный документ, который мы нарабатывали совместно с парламентом... Это документ, по которому правительство будет работать, независимо от его принятия или непринятия, это наша программа и наш план действий, который будет подготовлен", - сказал Шмыгаль.

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По словам премьер-министра, сегодня некоторые депутаты все же поддержали Программу правительства. "Поддержка была. Но у некоторых народных депутатов было неприятие предоставления иммунитета правительству или отдельным министрам, что стало камнем преткновения. К сожалению. Это политический момент. Но, с точки зрения работы с парламентом по выполнению тех параметров, тех векторов, которые прописаны в программе, мы будем работать, будем продолжать эту работу", - сказал он.

Как сказал Шмыгаль, для правительства "ничего страшного здесь не произошло".

"Для правительства вообще нет никаких проблем, никаких изменений. Мы не просили, не гнались, нам не нужен иммунитет", - заверил Шмыгаль.

По его мнению, к Программе деятельности правительства "вопросов нет", но "вопросы были в политической плоскости к иммунитету правительства на период этих кризисных времен".

Шмыгаль также подчеркнул: "Оснований для отставки правительства я не вижу".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июня, Верховная Рада не поддержала обновленную Программу деятельности правительства. За соответствующее постановление проголосовали 207 народных депутатов.

4 июня ВР направила программу на доработку. Первый ее вариант народные депутаты раскритиковали и сравнили с рефератом. Без утверждения программы деятельности у Кабинета министров не будет годового иммунитета.

12 июня Кабмин утвердил доработанную программу деятельности и направил ее на рассмотрение народным депутатам.

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