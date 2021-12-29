Так называемых "чиновников" временно оккупированного Крыма подозревают в совершении ряда преступлений.

Следователи Службы безопасности Украины завершили расследование в отношении руководителей оккупационной администрации РФ в Крыму.

Как сообщает пресс-центр СБУ так называемые "глава республики Крым", "председатель государственного совета республики Крым", бывший так называемый "прокурор республики Крым" и еще пять чиновников временно оккупированного полуострова подозреваются в совершении ряда преступлений.

В частности, по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 111 (государственная измена) и ст. 255 (создание преступной организации).

Досудебным расследованием установлено, что в феврале-марте 2014 года представители российской оккупационной администрации принимали активное участие в действиях, направленных на насильственное свержение конституционного строя и изменение границ территории Украины.

Читайте такжеРФ втрое увеличила численность кораблей Черноморского флота в аннексированном Крыму, - ВМС"Кроме того, эти лица способствовали представителям страны-агрессора в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. В частности, они принимали участие в создании оккупационных органов, непосредственно возглавляли их и руководили ими", - говорится в сообщении.

По результатам специального досудебного расследования обвинительный акт в отношении 8 обвиняемых направлен в суд.

За вышеупомянутые преступления им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о:

"главе Республики Крым" Сергее Аксенове,

"председателе государственного совета республики Крым" Владимире Константинове,

бывшем "прокуроре Республики Крым" Натале Поклонской,

экс-начальнике отдела уголовного розыска Симферопольского горуправления ГУ МВД Украины в АРК Сергее Абисове,

экс-депутате и председателе Севастопольского горсовета Юрие Дойникове,

экс-начальнике Управления СБУ в Севастополе Петре Зиме,

экс-первом заместителе начальника - начальника штаба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Викторе Мельниченко,

экс-депутате Верховной Рады АРК Рустаме Темирагалиеве.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

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