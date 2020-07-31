Сбитие самолета МАУ в Иране: Украина готова обращаться в международные суды

Украинская сторона надеется на успешность переговорного процесса с Ираном.

Украина готова обращаться в международные суды в случае невыполнения Ираном договоренности в рамках переговоров о выплате компенсаций за сбитие самолета МАУ под Тегераном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

«Если переговоры с Ираном будут безуспешными, то мы пойдем в международные суды, и я совершенно не сомневаюсь в том, что мы привлечем Иран к ответственности, и Иран выплатит все необходимые компенсации. Но это план «Б». План «А» - это переговоры с Ираном о решении всех проблемных вопросов и выплате компенсаций. По результатам переговоров и встречи я настроен осторожно-оптимистично», - заявил министр.

По его словам, сейчас Украина наблюдает настрой иранской стороны в переговорах относительно компенсаций.

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Справка УНИАН. 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности.

18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета МАУ во Францию на исследование.

Украинские эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф находились во Франции при считывании данных с «черных ящиков» самолета МАУ.

21 июля глава МИД сообщил, что считывание данных с бортовых самописцев самолета МАУ прошло успешно.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что расшифровка «черных ящиков» со сбитого самолета МАУ подтвердила незаконное вмешательство в его полет.

30 июля в Киеве состоялись переговоры с иранской делегацией о выплате компенсаций после сбития самолета.

Ранее сегодня, 31 июля, Кулеба сообщил три главных итога переговоров с делегацией Ирана относительно компенсаций по делу сбитого самолета МАУ. В частности, среди прочего, Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечению всех виновных к ответственности и выплате всех необходимых компенсаций. Также Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации. В то же время, пока нет ответа на вопрос, какой будет сумма компенсаций.

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