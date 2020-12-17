Срок действия действующих санкций истекал 31 января 2021 года.

Совет Европейского Союза продлил на полгода, до 31 июля 2021 года, действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС сегодня решил продлить до 31 июля 2021 года ограничительные меры, которые сейчас направлены на конкретные секторы российской экономики. Эти санкции были введены в 2014 году в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине", - отмечается в сообщении.

В частности, сказано, что это решение основывается на последней оценке Европейским Советом состояния выполнения Минских соглашений, которые с самого начала надо было выполнить еще до 31 декабря 2015 года.

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"Принимая во внимание, что Минские соглашения полностью Россией не выполнены, лидеры ЕС единогласно приняли политическое решение продлить санкции против России", - говорится в заявлении.

Экономические санкции Евросоюза против России

31 июля 2014 года Евросоюз ввел против России экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики.

В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. В прошлый раз санкции были продлены в июне 2020 года до 31 января 2021 года. Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.

Также речь идет об ограничении доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС пяти ведущих российских финансовых институтов с мажоритарной долей государственной собственности в уставном капитале и их дочерних компаний с контрольным пакетом акций, созданных за пределами ЕС. Кроме того, санкции применены к трем ведущим российским энергетическим и трем оборонным компаниям.

Применяется экспортный и импортный запрет и на торговлю оружием, вводится запрет на экспорт товаров двойного назначения для использования в военных целях или для конечных потребителей товаров военного назначения в России, ограничивается доступ РФ к отдельным чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для разработки и поиска месторождений нефти.

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Автор: Виталий Саенко