В частности, Мадонна поддержала пункт Формулы мира Украины, который касается возвращения в Украину похищенных и депортированных в Россию украинских детей.

Американская певица, автор песен и актриса Мадонна выразила поддержку глобальному саммиту мира по Украине, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

Об этом певица сообщила в Instagram, обнародовав соответствующее видео. "Везде, где есть конфликт, страдают дети... Украина, Палестина, Израиль, Йемен, Сирия, Нигерия, Конго, Малави... Перечень продолжается. Со многим мы можем быть не согласны, но я молюсь, чтобы все мы согласились, что наши дети нуждаются в защите!", - подчеркнула Мадонна.

В связи с этим, исполнительница отметила, что 15 июня в Швейцарии соберутся мировые лидеры для участия в глобальном Саммите мира, который сосредоточит внимание на прекращении войны в Украине и на возвращении более 19 тыс. украинских детей, оторванных от собственных семей и депортированных в РФ.

Видео дня

Мадонна заявила, что выступает за мир для всех детей во всем мире.

Саммит мира по Украине

15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом проведения Саммита выбрали Бюргеншток, расположенный недалеко от швейцарского города Люцерн.

28 мая Зеленский сообщил, что на первом Глобальном Саммите мира наработают детали по трем пунктам Украинской Формулы мира, а затем эти наработанные документы передадут РФ. В частности, речь идет о ядерной безопасности, продовольственной безопасности и обмене пленными и возвращении похищенных детей.

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