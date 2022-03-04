По словам президента, украинские города не видели такой бесчеловечной жестокости со времен нацистской оккупации.

Российская Федерация завела на территорию нашего государства абсолютное большинство своих войск и целенаправленно уничтожает гражданскую инфраструктуру Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении к гражданам.

По его словам, враг завел на территорию Украины "абсолютное большинство своих войск".

"Почти вся армия России брошена против нашего народа. Но героическое сопротивление украинцев уже девятый день спасает наше государство от этого нашествия", - добавил президент.

По словам Зеленского, украинские города не видели такой бесчеловечной жестокости со времен нацистской оккупации.

"Чернигов, Ахтырка, Харьков, Мариуполь. Целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру. Уничтожают людей. Жилые кварталы. Только за вчерашний день в Чернигове российские бомбы убили 47 человек. Мирных людей. Харьков... Просто уничтожают Харьков реактивной артиллерией и авиаударами. Россия уничтожает Харьков. Как это могло произойти? Сегодня утром в Житомире - ракета ударила по зданию школы. По детям. Такой становится реальность, когда приходит Россия", - сказал он.

Ранее британская газета The Times сообщила, что за последнюю неделю на президента Украины Владимира Зеленского было совершено по меньшей мере три попытки покушения.

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