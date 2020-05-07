В Раде прошло внеочередное заседание (видео)

На заседании зарегистрировались 317 народных депутатов.

Рада собралась на внеочередное заседание 7 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании зарегистрировались 317 народных депутатов.

Заседание созвали по требованию оппозиции, которая требует рассмотреть два законопроекта, касающиеся борьбы с коронавирусом.

Кроме того, предлагается ввести массовое тестирование граждан и узаконить сохранение полной зарплаты для медиков, попавших на самоизоляцию из-за контакта с больными.

Тем, кто заболел, хотят оплачивать страхование в размере 200 тысяч гривень. В случае смерти медика предлагают платить семье компенсацию в размере 1,5 миллиона гривень.

Также зарегистрировали альтернативный проект: предлагают платить врачу, если тот подхватил коронавирус.