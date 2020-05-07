В Раде прошло внеочередное заседание (видео)
14:12, 07 мая 2020Политика
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На заседании зарегистрировались 317 народных депутатов.
Иллюстрация REUTERS
Рада собралась на внеочередное заседание 7 мая.
Как передает корреспондент УНИАН, на заседании зарегистрировались 317 народных депутатов.
Заседание созвали по требованию оппозиции, которая требует рассмотреть два законопроекта, касающиеся борьбы с коронавирусом.
Кроме того, предлагается ввести массовое тестирование граждан и узаконить сохранение полной зарплаты для медиков, попавших на самоизоляцию из-за контакта с больными.
Тем, кто заболел, хотят оплачивать страхование в размере 200 тысяч гривень. В случае смерти медика предлагают платить семье компенсацию в размере 1,5 миллиона гривень.
Также зарегистрировали альтернативный проект: предлагают платить врачу, если тот подхватил коронавирус.
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