Комиссию возглавила народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

Верховная Рада приняла постановление о создании Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, представлять угрозу национальной безопасности Украины (№5243).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение, с учетом поправок, проголосовали 252 из 348 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусматривается создать ВСК. Ее задача - изучение и расследование фактов относительно возможного оказания представителями органов государственной власти Украины и другими лицами государству-агрессору содействия в противоправной деятельности против основ национальной безопасности Украины, выявление угроз суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной экономической и информационной безопасности Украины, а также принятие мер для предотвращения таких угроз.

Отмечается, что целью ВСК является установление фактов относительно возможных противоправных действий представителей госвласти Украины, направленных на сотрудничество с государством-агрессором и другую антиукраинскую деятельность.

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В состав ВСК вошли 11 депутатов. Ее возглавила народный депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая. Заместитель председателя ВСК, согласно проекту постановления, - депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Нестор Шуфрич. В то же время в опубликованном на сайте ВР заключении профильного комитета к проекту постановления отмечается, что заместителем председателя ВСК является депутат от «ОПЗЖ» Ренат Кузьмин. Однако во время представления проекта постановления это озвучено не было.

В состав ВСК также вошли депутаты от "СН" Юрий Мисягин, Виталий Безгин, Александр Мережко, Александр Завитневич, Алексей Жмеренецкий, Святослав Юраш и Елена Хоменко; депутат от группы "Партия "За будущее" Игорь Гузь и депутат от группы "Довира" Николай Люшняк. Срок деятельности ВСК составляет один год со дня ее образования.

Отчет ВСК о выполненной работе предусматривается заслушать на пленарном заседании ВР не позднее через 6 месяцев со дня ее образования. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

В пояснительной записке отмечается, что в средствах массовой информации обнародованы аудиозаписи, которые "свидетельствуют о сотрудничестве представителей государственной власти Украины с должностными лицами государства-агрессора, в частности относительно схем поставок электроэнергии в аннексированный Российской Федерацией Крым, вопросы обмена военнопленными на временно оккупированном Донбассе, получение прибыли ценой государственных интересов, прав и свобод граждан Украины".

"Соответствующие материалы вызывают широкий общественный резонанс и становятся предметом расследования правоохранительными органами не только на предмет выявления признаков уголовного преступления, но и признаков угроз национальной безопасности Украины, которая находится в состоянии вооруженного противостояния с государством-агрессором, с представителем которой должностные лица Украины ведут переговоры в обход официальных дипломатических каналов", - отмечается в тексте.

Отмечается, что эти обстоятельства указывают на необходимость создания в парламенте ВСК.

Пленки Медведчука-Суркова: что известно

25 февраля издание Цензор.нет обнародовало аудиозапись разговора двух людей, голосами похожих на экс-помощника президента России Владислава Суркова и народного депутата от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, которые обсуждали поставки электроэнергии в захваченный Крым.

Кроме этого, стороны говорят об обмене пленниками на Донбассе. В ходе беседы Медведчук рассказывает Суркову, что именно Порошенко предложил ему заниматься вопросами освобождения пленных.

Сам Медведчук не стал подтверждать факт разговора.

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Автор: Таня Поляковская