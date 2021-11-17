Рада в первом чтении приняла законопроект 5490, который дает право ВАКС рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 185-3.

Рада адвокатов Украины призывает парламент тщательно проанализировать возможные последствия предоставления Высшему антикоррупционному суду права привлекать к административной ответственности за неуважение к суду.

Соответствующее обращение было принято во время заседания РАУ, посвященного 9-й годовщине создания Национальной ассоциации адвокатов Украины, передают Українські Новини.

В заседании приняли участие депутаты Верховной Рады, руководство Высшего совета правосудия и судов.

Глава РАУ и НААУ Лидия Изовитова напомнила, что Рада в первом чтении приняла правительственный законопроект 5490, который дает право Высшему антикоррупционному суду рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 185-3 Кодекса Украины про административные правонарушения (Проявление неуважения к суду или Конституционному Суду Украины).

При этом перед его рассмотрением парламент не дождался выводов Высшего совета правосудия.

"Этот законопроект касается и адвокатов, как участников процесса, но никакого запроса в Национальную ассоциацию адвокатов Украины на этот счет не было", - подчеркнула Изовитова.

Она добавила, что в случае принятия законопроекта 5490 в нынешней редакции – также будет создана законодательная коллизия.

"Действующий закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" не относит к юрисдикции ВАКС рассмотрение дел об административных правонарушениях. Этот суд рассматривает только определенные категории уголовных дел и в этом состоит его специализация. А законопроектом предлагается предоставить суду дополнительные полномочия. И создается определенная коллизия законодательных норм", – отметила глава РАУ.

Кроме того, Лидия Изовитова напомнила, что от адвокатов неоднократно поступали и поступают жалобы на поведение судей ВАКС и их пренебрежение процессуальными нормами. В частности, они де-факто не признают права адвокатов на отпуск и на болезнь, не считая это – уважительными причинами неявки на заседание.

"Такие дополнительные полномочия за рамками их полномочий, определенных законом, мы считаем, не на пользу правосудию и участников судебного процесса", - считает председатель РАУ.

В этой связи РАУ решила направить в парламент обращение и предложить не спешить с принятием законопроекта 5490, а перед его принятием – получить и проанализировать выводы ВСП и НААУ.

Автор: Иван Бойко