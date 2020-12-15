Перед этим перерыв длился почти час.

В Верховной Раде продлен перерыв до 16 часов для согласования позиций по бюджету на следующий год.

Читайте такжеРада рассматривает госбюджет-2021 (видео)Как передает корреспондент УНИАН, после перерыва, который длился почти час, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков предложил продлить перерыв до 16:00, поскольку было поддержано поправок в Бюджетный кодекс больше, чем предполагалось.

«Плюс есть несогласованности, которые также надо будет учесть», - добавил Разумков.

По его словам, поэтому предлагается представителями фракций и групп перерыв продлить до 16 часов.

После этого было голосование и данное предложение поддержали 293 народных депутата.

Сегодня, 15 декабря, парламент должен работать до 15:00, но депутаты проголосовали за продление сегодняшнего заседания до завершения рассмотрения проекта госбюджета на 2021 год и принятия сметы парламента на 2021 год.

Госбюджет-2021

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

9 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что парламент будет рассматривать проект закона О государственном бюджете Украины на 2021 год 15 декабря.

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Автор: Надя Пришляк