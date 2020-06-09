Зеленский о Путине: его человеческие качества меня не сильно беспокоят
Президент Владимир Зеленский считает, что в решении вопроса мира на Донбассе рискует не своими рейтингами, а жизнью людей, и упомянул в контексте разговора российского главу Владимира Путина.
Об этом он рассказал журналистам во время поездки в Хмельницкую область, цитирует Украинская правда.
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«Его (Путина – УНИАН) человеческие качества меня не сильно интересуют в решении этого вопроса (о Донбассе и Крыме). Я считаю, что до конца таких людей никто не может знать. До конца может знать, наверное, он сам», – заявил Зеленский.
При этом он отметил, что «ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи о личном».
«Иногда оскорбительные вещи вызывают тысячи смертей», – поразмыслил Зеленский, добавив, что рискует не собой или своими рейтингами, а жизнями людей».
Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский представил коллективу Службы внешней разведки нового председателя - Валерия Кондратюка.
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