Праздничные мероприятия в Кишиневе начались без Зеленского и Йоханниса, но в присутствии президента Польши Анджея Дуды, который прибыл в Кишинев накануне.

Президенты Румынии Клаус Йоханнис и Украины Владимир Зеленский прибыли на Площадь Великого национального собрания в Кишиневе, где проходит парад по случаю 30-летия независимости Молдовы.

Как сообщает молдавское издание NewsMaker, прибытие президентов задержалось из-за тумана в аэропорту Кишинева.

Самолет президента Украины Владимира Зеленского, который должен был прилететь в Кишинев для участия в праздновании Дня независимости, из-за тумана в аэропорту Кишинева был вынужден вернуться в Украину и приземлился в Одессе. После дозаправки он вылетел в Кишинев, который уже принимает самолеты.

Зеленский прибыл на Площадь Великого национального собрания и успел посмотреть финальную часть парада, посвященного 30-летию независимости Молдовы.

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Президент Румынии Клаус Йоханнис тоже не смог вовремя добраться до Кишинева. Его самолет ждал на взлетной полосе в Бухаресте, пока в Кишиневе улучшатся погодные условия. Он уже приземлился в Кишиневе и прибыл на парад.

Праздничные мероприятия в Кишиневе начались без Зеленского и Йоханниса, но в присутствии президента Польши Анджея Дуды, который прибыл в Кишинев накануне.

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Автор: Виталий Саенко