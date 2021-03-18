По словам председателя ВР, выступление состоится в сессионном зале после Часа вопросов к правительству.

Завтра в Верховной Раде Украины выступит президент Литовской Республики Гитанас Науседа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на заседании парламента.

Он отметил, что выступление президента Литвы запланировано после Часа вопросов к правительству.

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Разумков обратился к руководителям фракций с просьбой донести эту информацию до народных депутатов Украины.

Также он отметил, что необходимо дополнительно сообщить аппарат парламента о гостях, которые будут в Верховной Раде.

Визит Науседы в Киев

Пресс-служба президента Украины сообщила, что визит продлится 18-19 марта.

"Главы государств встретятся в формате с глазу на глаз и проведут очередное заседание Совета президентов Украины и Литовской Республики. По результатам заседания Совета состоится подписание ряда двусторонних документов", - говорится в сообщении.

Также Зеленский и Науседа примут участие в работе Всеукраинского форума "Украина 30. Малый и средний бизнес и государство", а также поздравят участников украинско-литовского экономического форума "Экономика и пандемия: кризис и новые возможности".

Встреча двух президентов началась сегодня после торжественной церемонии встречи, сообщили в ОПУ.

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Автор: Надя Пришляк