Правительство и общественность провели Национальную консультацию по реформе рынка лекарственных средств

Ведущие специалисты в сфере фармацевтического права и интеллектуальной собственности, представители пациентских и общественных организаций, эксперты и народные депутаты провели первую Национальную консультацию по обеспечению доступности и качества лекарственных средств для пациентов. Во время мероприятия участники договорились о координации и совместных действиях для содействия реализации реформы рынка лекарственных средств.

Участие в Национальной консультации приняли председатель подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Сергей Кузьминых, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института изучения проблем преступности имени академика В.В. Сташиса НАПрН Украины Наталья Гуторова, ведущий научный сотрудник отдела авторского права и смежных прав НИИ интеллектуальной собственности НАПрН Украины Виталий Пашков, исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Инна Иваненко, председатель координационного совета БО "100% жизни" Дмитрий Шерембей.

Участники Консультации обратились к Президенту, Правительству и Верховной Раде с публичным призывом как можно быстрее упорядочить рынок лекарственных средств и обеспечить реализацию реформы, ориентированной на интересы пациентов. Они отметили, что изменения должны соответствовать стандартам Европейского Союза, а цены должны быть прозрачными, конкурентными и справедливыми.

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Во время консультации также было отмечено, что нынешнее состояние фармацевтического рынка характеризуется непрозрачностью ценообразования, неравномерным доступом к лекарствам в разных регионах, недостаточным контролем и маргинализацией социальной функции аптек.

Среди приоритетных решений участники Национальной консультации предложили:

ввести справедливый и открытый механизм ценообразования на лекарственные средства;

расширить программы государственного возмещения стоимости лекарств для уязвимых групп населения;

обеспечить доступность эффективных и безопасных генерических препаратов сразу после завершения патентной защиты;

создать механизмы общественного контроля и открытого мониторинга рынка.

Участники Национальной консультации подчеркнули, что реформирование рынка лекарственных средств - это не просто вопрос экономической целесообразности или регулирования отрасли, а прежде всего вопрос защиты основополагающего права человека на охрану здоровья. Эффективное, безопасное и доступное лечение должно быть гарантировано для каждого гражданина, независимо от его дохода, места жительства или социального статуса.

Участники Национальной консультации наработали проект резолюции к органам власти. ThePharmaMedia будет следить за реакцией на положения резолюции и освещать ход дальнейших событий в этой сфере.