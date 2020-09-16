При этом Порошенко заявил, что Байден играет "огромную роль" в установлении мира в Украине.

Бывший президент Украины Петр Порошенко в разговоре с экс-вице-президентом США Джо Байденом назвал безвиз тем, что "можно продать" украинскому народу.

Об этом стало известно из записей, которые обнародовал внефракционный народный депутат Андрей Деркач.

Запись беседы Порошенко и Байдена сделана 16 ноября 2016 года.

"Если президент (Дональд Трамп - УНИАН) сможет поддержать нас не только относительно Минска, но и безвизового режима, это будет что-то, что мы сможем "продать" украинскому народу. Я очень надеюсь, что вы сможете приехать, возможно 21 ноября, на годовщину нашей Революции Достоинства. Это было бы очень важным сигналом", - заявил Порошенко в беседе с Байденом.

При этом на тот момент президент Порошенко заявил, что Байден играет "огромную роль" в установлении мира в Украине.

"Вы играете огромную роль в установлении мира в моей стране, фактически в спасении моей страны. Это мое настоящее ощущение", - обратился Порошенко в Джо Байдену.

Читайте такжеДеркач утверждает, что из Украины выведены миллионы долларов на счета компании, связанной с сыном Байдена

Пленки Деркача: что известно

19 мая Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые якобы могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на Петра Порошенко. 22 июля нардеп обнародовал вторую порцию записей.

Записи были продемонстрированы во время пресс-конференции, на которой Деркач, в частности, заявил, что за закрытие дела против компании Burisma предлагали взятку в 50 миллионов долларов. Из этой суммы, якобы, официально засветили лишь 6 млн, а из дела исчезли компании, близкие к семье Байдена.

10 сентября Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского нардепа Андрея Деркача. На что тот заявил, что намерен ответить «шокирующими фактами».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская