За партию «Слуга народа» готовы отдать голоса 18,8% всех опрошенных, или 27,9% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

Партии «Слуга народа», «Европейская солидарность», «ОПЗЖ» и «Батькивщна» прошли бы в Верховную Раду, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года.

Так, за партию «Слуга народа» готовы отдать голоса 18,8% всех опрошенных, или 27,9% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

В то же время за партию «Европейская солидарность» готовы проголосовать соответственно 13% и 21,2% респондентов, за партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» - соответственно 12,1% и 16,5%.

За партии «Батькивщина» готовы проголосовать соответственно 5,8% и 8,2% опрошенных, «Сила и честь» - соответственно 3,3% и 4,8%, ВО «Свобода» - соответственно 2,5% и 3,9 %, «Голос» - соответственно 1,7% и 2,6%.

«Партию Шария» поддержали бы соответственно 1,8% и 2,2% опрошенных, партию «За будущее» - соответственно 1,7% и 1,8%, партию «Гражданская позиция» - соответственно 1,4% и 2,1 %, Радикальную партию Олега Ляшко - соответственно 1,3% и 1,8%, партию «Украинская стратегия Гройсмана» - соответственно 1,4% и 1,7%, партию «Наш край» - соответственно 1,3% и 1, 4%.

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За партии «Пропозиция», «Оппозиционный блок", "Победа Пальчевского» выразили готовность проголосовать менее 1% опрошенных.

В то же время не принимали бы участия в выборах 18,3% опрошенных, затруднились ответить или отказались отвечать 11,9%.

Социологическая служба Центра Разумкова проводила исследование методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос проводился в рамках проекта «Партийная система Украины после 2019 года: ключевые особенности и перспективы дальнейшего развития», реализуемого Центром Разумкова совместно с Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

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Автор: Надя Пришляк