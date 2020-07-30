Офис президента уговорил телеканалы Медведчука не транслировать негатив по Кличко – журналист

По мнению Янины Соколовской, за такой ход ОП можно только "поаплодировать", ведь они превратили своих врагов в друзей.

Группа телеканалов народного депутата Виктора Медведчука поставила «блок» на негативное упоминание фамилии мэра Киева Виталия Кличко в своих материалах. Сделано это было по просьбе Офиса президента.

Такую информацию озвучила журналист и блогер Янина Соколовская на своей странице Facebook.

«К группе Медведчука причисляют «112-Украина», «Newsone» и «ZiK». И нельзя не обратить внимание, что оппозиционные телеканалы ранее жестко критиковали Виталия Кличко. Но ближе к местным выборам градус критики резко спал. Теперь догадываемся, почему», – написала Соколовская.

Она привела информацию известного Telegram-канала «Темный Рыцарь» относительно блока на Кличко на СМИ Медведчука.

«Выборы в Киеве обретают новые краски, группа каналов Медведчука по просьбе Офиса президента, поставила блок на фамилию «Кличко», больше мы там не увидим разоблачений о фактах коррупции, связанных с боксёром. Каких тебе еще подтверждений не хватает? Кличко – это кандидат от власти на пост мэра Киева», – написал по этому поводу «Темный Рыцарь».

По словам журналистки, за такой ход Офису президента можно только «поаплодировать»: превратили своих врагов в друзей «легким движением руки».

«Даже интересно, какие применялись аргументы? Стесняюсь предположить. Забавная получается картина, если вспомнить, за что критиковали Кличко те же каналы», – заявила блогер, приведя список претензий к мэру столицы:

Недостроенный Подольско-Воскресенский мост и метро на Троещину. На него выделили около 7 млрд гривень, которые осели в карманах экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого (в Киеве его сейчас называют «смотрящим»).

Недореконструированный Шулявский мост, тендер на который Кличко отдал фирмам скандального Микитася. Кстати, сегодня появилась информация, что мост уже «устает» из-за того, что на одном из участков конструкции забыли сделать ливнестоки.

Недоделанный фрагмент Окружной дороги в районе Оболони, на который, кстати, тоже фирма Комарницкого получила больше миллиарда гривень.

«А также убитые дворы и дороги (особенно в спальных р-нах), постоянно рвущиеся трубы водопровода, отопления и канализации, пробки хаотичная застройка и т. д. и т. п. Как видите – критиковать есть за что. Но на каналах медиагруппы Медведчука мы об этом больше не услышим, спасибо Офису президента», – подвела итог Янина Соколовская.

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