Украинские дипломаты призывают международных партнеров дать надлежащую оценку незаконным действиям Российской Федерации на аннексированном ею полуострове.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест Российской Федерации в связи с очередной волной незаконных политически мотивированных обысков и задержаний во временно оккупированном Крыму, осуществленных российскими оккупационными властями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

В частности, по имеющейся информации, в ночь на 17 февраля состоялись обыски в домах крымчан Абдулбори Махамадаминова, Азамата Эюпова, Тимура Ялкабова, Ибрагимова Эрнеста, Олега Федорова, Ленура Сейдаметова и Яшара Шихаметова. Среди упомянутых лиц есть активисты «Крымской солидарности» и проекта для детей политзаключенных «Крымское детство», что четко указывает на политически мотивированный характер действий оккупационных властей полуострова.

«Эти действия в очередной раз свидетельствуют о полном игнорировании Москвой основополагающих норм международного гуманитарного права, своих обязательств как государства-оккупанта, готовности к использованию незаконных силовых методов для подавления политического и религиозного инакомыслия и блокирования правозащитной деятельности на временно оккупированной украинской территории», - отметила первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

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В этой связи МИД напоминает РФ о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014 года «Территориальная целостность Украины» и «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)» 2016-2020 годов, а также приказе Международного суда ООН о применении мер в рамках иска Украины против РФ о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В частности, эти документы и решения свидетельствуют о категорический неприемлемости для международного сообщества практике политических преследований на временно оккупированной территории Крыма и ответственности РФ за соблюдение прав человека и основных свобод на полуострове.

В МИД подчеркивают, что Российская Федерация обязана добросовестно выполнять свои международно-правовые обязательства, в частности, как государства-оккупанта, и положить конец политическим репрессиям против населения временно оккупированных территорий.

Кроме того, информация о противоправной деятельности РФ на временно оккупированных территориях, в частности относительно упомянутых случаев незаконных обысков и задержаний, будет вынесена Украиной 23 февраля на рассмотрение сессии Генеральной Ассамблеи ООН в ходе дебатов по пункту повестки дня «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».

Украинские дипломаты призывают международных партнеров дать надлежащую оценку незаконным действиям Российской Федерации во временно оккупированном Крыму.

Обыски в Крыму: детали и реакция

17 февраля с четырех часов утра в оккупированном Крыму происходят новые массовые обыски в Белогорске, Бахчисарае, Симферополе, Севастополе и Советском районе Крыма.

Украинские правоохранители по указанным фактам возбудили уголовные производства по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы). За указанные незаконные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о шести незаконно задержанных оккупантами крымских татарах после массовых обысков на временно оккупированном полуострове.

Оккупация Крыма: справка УНИАН

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Виталий Саенко