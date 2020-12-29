Команда президента уже заканчивает монтаж и запись новогоднего обращения Владимира Зеленского. Ролик снимали сразу на четырех локациях Киева.
Об этом сообщает Страна со ссылками на информированные источники.
Читайте такжеЗеленский ввел в действие решение СНБО по инновационному развитию Украины
В праздничном видео Зеленский покажется перед украинцами на Банковой, в Мариинском парке, на Михайловской площади и у главной елки возле Софиевского собора.
При этом окончательной версии пока нет, есть "только отличные идеи, которые сейчас шлифуются".
В прошлом году ролик с главой государства записывали на ВДНХ, где снимали сериал "Слуга народа".
Новый год: как Украина встретит один из главных праздников зимы
31 декабря будет действовать карантин «оранжевой» зоны, тогда как с 8 по 24 января продлится локдаун, который будет сопровождаться закрытием непродуктовых магазинов и развлекательных заведений.
Ряд городов Украины уже отказались от массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса возле главных елок в Новый год.
В новогоднюю ночь ресторанам и кафе разрешили работать до 7:00 утра – несмотря на существующие карантинные ограничения.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram