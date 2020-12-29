В прошлом году ролик с главой государства записывали на ВДНХ, где снимали сериал "Слуга народа".

Команда президента уже заканчивает монтаж и запись новогоднего обращения Владимира Зеленского. Ролик снимали сразу на четырех локациях Киева.

Об этом сообщает Страна со ссылками на информированные источники.

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В праздничном видео Зеленский покажется перед украинцами на Банковой, в Мариинском парке, на Михайловской площади и у главной елки возле Софиевского собора.

При этом окончательной версии пока нет, есть "только отличные идеи, которые сейчас шлифуются".

В прошлом году ролик с главой государства записывали на ВДНХ, где снимали сериал "Слуга народа".

Новый год: как Украина встретит один из главных праздников зимы

31 декабря будет действовать карантин «оранжевой» зоны, тогда как с 8 по 24 января продлится локдаун, который будет сопровождаться закрытием непродуктовых магазинов и развлекательных заведений.

Ряд городов Украины уже отказались от массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса возле главных елок в Новый год.

В новогоднюю ночь ресторанам и кафе разрешили работать до 7:00 утра – несмотря на существующие карантинные ограничения.

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Автор: УНИАН