Некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Николай Тищенко, который сейчас возглавляет киевскую ячейку «Слуги народа», вскоре будет назначен председателем партячейки «Слуги народа» на Закарпатье.

Никаких решений об избрании или назначении народного депутата Николая Тищенко председателем Закарпатской областной организации партии "Слуга народа" не принято.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Сначала он отказывался комментировать информацию о возможности назначения Тищенко председателем партийной ячейки на Закарпатье, замечая: "Я не комментирую анонимности".

Затем Корниенко все-таки уточнил, что такие решения принимают сами члены организации.

По его словам, сначала должно быть решение местной партконференции, а уже потом "органы будут на это реагировать".

"Если областная конференция Закарпатья решит поручить руководство такому нашему известному депутату, как Николай Николаевич (Тищенко - УНИАН), - будем рассматривать", - добавил Корниенко.

Что предшествовало

Сегодня, 11 февраля, издание LB.ua со ссылкой на собственные источники сообщило, что Тищенко, который сейчас возглавляет киевскую ячейку «Слуги народа», вскоре будет назначен председателем партячейки «Слуги народа» на Закарпатье.

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Автор: Надя Пришляк