По ее словам, Россия сейчас лидирует по количеству случаев нарушения прав человека.

Депутат из "Слуги народа" Леся Забуранная очертила перспективы инициативы Украины оспорить полномочия российской делегации в составе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом она сообщила в эфире Украина 24.

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По ее словам, Россия сейчас лидирует по количеству случаев нарушения прав человека.

"Дело в том, что Россия напрямую нарушает 35 резолюций Совета Ассамблеи, соответственно она является рекордсменом по нарушению прав людей. Согласно регламенту Совета Европы данную инициативу можно направить на исследование в комитеты, если это поддержат 30 делегатов из 5 стран. Мы получили поддержку 38 делегатов", – пояснила депутат.

Забуранная отметила, что 38 делегатов, поддержавших Украину, является довольно высоким показателем с учетом нынешнего формата сессии из-за пандемии – когда "еще не все делегаты были ознакомлены с правилами голосования".

"Сейчас, согласно регламенту Совета Европы, в течение 24 часов мониторинговые комитеты готовят соответствующий доклад, и регламентный комитет готовит видение этой ситуации", – ответила она.

Зимняя сессия ПАСЕ проходит 25-28 января в Страсбурге.

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Обжалование полномочий российской делегации в ПАСЕ: какие основания

Во время открытия сессии украинские депутаты и парламентарии из Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии планировали инициировать процедуру оспаривания полномочий делегации России, сообщало издание DW.

Согласно регламенту ПАСЕ, причинами для обжалования могут быть процедурные проблемы или существенные основания. Такими считаются нарушение статьи 5 Устава Совета Европы, в которой говорится о том, что каждая страна-член должна уважать принцип верховенства права и гарантировать всем своим гражданам защиту их прав и основных свобод.

Теперь, после обжалования полномочий делегации РФ, это решение должны рассмотреть Мониторинговый комитет и Комитет по вопросам правил и процедур (регламентный) ассамблеи. Мониторинговый комитет в течение 24 часов должен подготовить отчет и отчитаться перед делегатами о ситуации с соблюдением прав человека в России, а регламентный комитет - подготовить заключение по обжалованию полномочий.

Российская делегация в ПАСЕ

В апреля 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которая отменила действующий механизм введения санкций против делегаций.

26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций. Это позволило России вернуться в сессионный зал ПАСЕ, и она возобновила уплату взносов.

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Автор: УНИАН