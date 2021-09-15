По ее убеждению, это правительство отнюдь нельзя назвать правительством с профессионалами.

Хаотические действия Кабинета министров и его преступная бездеятельность в ключевых вопросах привели к тому, что осень у украинцев планируется действительно тяжелой. Об этом в эфире шоу "Диалог со страной" на телеканале Live заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталья Приходько.

"На днях в магазине я стояла в очереди за дедушкой, который брал только хлеб. Когда кассир его спросил: "Почему сегодня молоко не берете?"- дедушка ответил, что ему это уже дорого... Вы понимаете, до какого состояния довели страну?! Да, цены растут, есть определенные внешние факторы для этого. Однако я хочу обратить внимание всех на действия власти! Сейчас на рассмотрении в ВР проект закона №5600, которым пытаются установить минимальное налоговое обязательство для физических и юридических лиц, производящих сельскохозяйственную продукцию. Как мы можем остановить рост цен на продукты с такими законопроектами!? Это в то время, когда наши бабушки и дедушки уже давно позволяют себе мясо только на праздники!"- возмутилась парламентарий.

Она предположила, что правительство, которое подает такие законопроекты, существует "в какой-то другой реальности".

"Они вообще выходят к людям?! Или для них украинцы - это лишь цифры в их статистике, а людей они видят только из окон кортежей?"– задала себе вопрос Приходько.

По ее убеждению, это правительство отнюдь нельзя назвать правительством с профессионалами. Ведь их действия свидетельствуют о нехватке системной работы.

"Да, Кабмин не может запланировать необходимый уровень расходов на субсидии. Еще в начале августа было понятно, что использовано уже 89% запланированных средств, и что до конца года их не хватит. Уже середина сентября, а соответствующие изменения в бюджет до сих пор не внесены, смета на субсидии не увеличена. То есть уже в октябре субсидии просто не из чего будет выплачивать. С больницами то же: всем было известно о новой волне пандемии коронавируса этой осенью, однако правительство за лето не проработало проблему обеспеченности больниц и заработной платы врачам. О вопросах тарифной политики я уже молчу. Ведь на эту антисоциальную политику уже не хватает слов! Я считаю, что это правительство необходимо срочно менять, потому что оно не отвечает интересам граждан Украины. Наша страна нуждается в перезагрузке власти, а в Кабинете министров должны быть настоящие специалисты, работающие на благо людей", – резюмировала народный депутат.

Автор: Григорий Бондарь