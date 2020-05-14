Нардеп от ОПЗЖ проспонсирует создание киевского телеканала

Сейчас канал находится на этапе документального переоформления, скоро будет объявлено о его старте.

Телепродюсер Алексей Семенов за несколько месяцев до киевских выборов намерен запустить городской информационный телеканал Kyiv. live. Инвестором телеканала выступит народный депутат из фракции ОПЗЖ, киевский застройщик Вадим Столар.

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Об этом сообщает НВ. Отмечается, что Алексей Семенов ранее выступал генпродюссером канала «Прямой». Редакция нового канала разместится в столичном бизнес-центре «Парус».

По словам Семенова, сейчас канал находится на этапе документального переоформления, и как только все произойдет, инвестор объявит о старте.

В беседе с журналистами Столар подтвердил, что выступает инвестором проекта.

«Да, это правда. Хочу создать независимый региональный канал. Уверен, что он будет востребован среди киевлян. Так как, к сожалению, в столице уже долгие годы нет ТВ, которое бы освещало актуальные для ее жителей проблемы. Именно такой телеканал мы сейчас делаем», - отметил он.

Напомним, 25 октября по всей стране состоятся местные выборы. В Киеве в этом году будут выбирать депутатов горсовета и мэра столицы.