По меньшей мере 118 граждан Украины продолжают незаконно удерживать в тюрьмах России по политически мотивированным решениям.

Возле посольства России в Киеве состоялась акция в поддержку украинских узников Кремля.

Как передает корреспондент УНИАН, поддержать украинских политических заключенных, находящихся в тюрьмах в России, пришли участники правозащитной организации "Синдикат".

Около двух десятков человек скандировали лозунг "Свободу политзаключенным!". Также они зажгли фаеры в конце своей акции.

Правозащитница Наталья Бочкович рассказала: "Мы хотим в очередной раз напомнить и украинскому обществу, и миру, что мы должны отстаивать этих людей. Потому что они, во-первых, наши, а во-вторых, поддерживают Украину. Сейчас в тюрьмах России около сотни политзаключенных, но точной цифры нельзя сказать, поскольку постоянно появляются новые. Кого-то иногда отпускают под домашний арест, кто-то уже отсидел свой срок, но, несмотря на это, количество заключенных Кремля только растет. Последние задержанные были 3-4 сентября. Это участники "Крымской платформы". Необходимо постоянное давление на Россию, которая на оккупированных территориях занимается, по сути, похищением людей. Другого языка кроме давления Россия не понимает".

В свою очередь гражданин России политический беженец Борис Стомахин рассказал корреспонденту УНИАН, что запланированный в Москве митинг в поддержку политических заключенных Кремля так и не состоялся, поскольку местная власть не дала разрешения на его проведение, ссылаясь на COVID.

"Митинг в Москве так и не состоялся, нам даже не дали официального отказа, а просто позвонили организаторам, что ничего не будет, потому что COVID. Но это лишь повод. Не было бы COVID, придумали бы что-то другое. Митинг должен был состояться 24 сентября", - сказал он.

Также он добавил, что власти России научились даже разгонять одиночные пикеты, на которые не нужно разрешения властей: "подсылают какого – то провокатора, он становится возле человека с плакатом и тут же прибегает полиция и говорит - это уже не одиночный пикет и человека забирают".

По информации организаторов, по меньшей мере 118 граждан Украины продолжают незаконно содержаться в тюрьмах РФ по политически мотивированным решениям. Их права постоянно нарушаются, в отношении них применяют пытки.

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Автор: Дмитрий Хилюк