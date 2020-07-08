НАПК вручило Зеленскому два админпротокола и передаст материалы в суд

Президент не внес изменения в декларацию о покупке и продаже облигаций внутреннего государственного займа общей стоимостью более 50 прожиточных минимумов.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вручило президенту Владимиру Зеленскому два протокола об административном нарушении в связи с непредставлением уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Об этом сообщается на сайте НАЗК.

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Напоминается, что президент лично сообщил НАПК о том, что после вступления в должность совершил покупку и продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), общая стоимость которых превышала 50 прожиточных минимумов.

Учитывая это, Зеленский должен был подать в реестр деклараций уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней со времени покупки и продажи ОВГЗ, однако такого уведомления в Реестр не поступило.

"7 июля глава НАЗК Александр Новиков составил и вручил президенту два протокола в связи с административными нарушениями (статья 172-6 Куоап). Соответствующие материалы будут переданы в суд", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 июля в пресс-службе офиса президента заявили, что Зеленский лично проинформировал НАПК о нарушении им законодательства в связи с непредставлением уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

В пресс-службе пояснили, что в 2019 году семья президента получила денежные средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.

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