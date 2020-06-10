Суд по делу МН17 продолжат уже 22 июня

Прокуроры завершили объяснение уголовного преследования и уже готовы к рассмотрению дела по существу.

Судебные слушания в Нидерландах в деле о сбитом малайзийском лайнере в небе над Донбассом в 2014 году продолжатся 22 июня.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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Сейчас второй блок процесса на паузе.

Прокуроры завершили объяснение уголовного преследования и уже готовы к рассмотрению дела по существу.

За полторы недели у защиты будет возможность выступить и отреагировать на предъявленные прокуратурой обвинения.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса «Бук».

Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 является российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), русский генерал Сергей Дубинский и террористы Олег Пулатов и Леонид Харченко.

9 марта В Нидерландах начался судебный процесс над этими людьми. Ни один из них не явился на заседание. В то же время суд заявил, что готов вести процесс по делу MH17 без присутствия подозреваемых.

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