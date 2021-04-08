Канцлер Германии Ангела Меркель переговорила с главой Кремля Владимиром Путиным, в частности о нагнетании Россией ситуации на Донбассе.
Об этом говорится на сайте Бундестага Германии.
Читайте такжеКогда "Путин нападет". Украина как плацдарм геополитических игрищВо время разговора Меркель призвала Путина уменьшить число российских войск у границ Украины.
"Предметом разговора, среди прочего, было усиление российского присутствия в районе востока Украины. Канцлер призвала расформировать эти подкрепления для деэскалации ситуации", – говорится в заявлении пресс-службы.
Также стороны обсудили ряд других внешнеполитических вопросов, в частности Сирию, Ливию и Боснию и Герцеговину. Затронули также дело осужденного критика Кремля Алексея Навального.
Деталей разговора Берлин не озвучил.
В то же время на сайте Кремля речь идет о том, что Путин пожаловался Германии на "провокационные действия Киева", который якобы обостряет обстановку на линии соприкосновения. Упоминаний о призывах Ангелы Меркель сообщения россиян не содержит.
Стягивание войск России к границе Украины
- 30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
- В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
- 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
- По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.
- По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.
- Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".
- Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.
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