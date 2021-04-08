Упоминаний о призывах Ангелы Меркель заявление Кремля не содержит.

Канцлер Германии Ангела Меркель переговорила с главой Кремля Владимиром Путиным, в частности о нагнетании Россией ситуации на Донбассе.

Об этом говорится на сайте Бундестага Германии.

Читайте такжеКогда "Путин нападет". Украина как плацдарм геополитических игрищВо время разговора Меркель призвала Путина уменьшить число российских войск у границ Украины.

"Предметом разговора, среди прочего, было усиление российского присутствия в районе востока Украины. Канцлер призвала расформировать эти подкрепления для деэскалации ситуации", – говорится в заявлении пресс-службы.

Также стороны обсудили ряд других внешнеполитических вопросов, в частности Сирию, Ливию и Боснию и Герцеговину. Затронули также дело осужденного критика Кремля Алексея Навального.

Деталей разговора Берлин не озвучил.

В то же время на сайте Кремля речь идет о том, что Путин пожаловался Германии на "провокационные действия Киева", который якобы обостряет обстановку на линии соприкосновения. Упоминаний о призывах Ангелы Меркель сообщения россиян не содержит.

Стягивание войск России к границе Украины

30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.

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Автор: Яна Ставская