Он добавил, что темы "по электроэнергии, по обмену" обсуждались и отметил, что голос человека на записи действительно похож на его.

Виктор Медведчук не готов подтвердить подлинность обнародованных в СМИ аудиозаписей разговора с экс-помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Читайте такжеСтало известно, что рассмотрят на сегодняшнем заседании СНБООб этом он рассказал BBC.

По его словам, в 2014 году он по поручению экс-президента Петра Порошенко вел переговоры с российскими властями на темы, которые звучат в этой записи.

"Был ли (конкретно) такой разговор, я не помню, я утверждать не могу. Но темы, которые там звучат, - конечно, я их знаю. Спросите меня и я отвечу", - сказал Медведчук.

Он добавил, что темы "по электроэнергии, по обмену" обсуждались и отметил, что голос человека на записи действительно похож на его.

"Да, действительно мне было предложено Порошенко заняться обменом... И я урегулировал вопрос, и мы получили больше, чем рассчитывала украинская сторона, и этот обмен состоялся 26 декабря 2014 года", - заявил Медведчук.

"По электроэнергии тоже было - он (Порошенко - Ред.) меня просил, мы (Медведчук и Сурков - Ред.) вели переговоры, и на 2015 год были заключены контракты по поставке. Российская компания "Интер РАО" и "Укринтерэнерго" подписали контракт на экспорт электроэнергии из России в Украину, а также стороны договорились об обеспечении надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма", - сказал политик ВВС.

Медведчук отметил, что в поставках российской электроэнергии в Украину нет ничего удивительного, ведь такие поставки продолжаются и поныне.

Также политик рассказал ВВС, что у Петра Порошенко были какие-то особенности в отношениях с Владиславом Сурковым.

На вопрос, мог ли Порошенко предложить Суркову занять пост министра внутренних дел Украины, Медведчук сказал: "Я этого не исключаю. Может, это было в шутку. Но исключить это нельзя", подчеркнув, что он не присутствовал лично при разговоре, во время которого могло прозвучать такое предложение.

Аудиозаписи разговоров Медведчука и Суркова

На опубликованной в СМИ записи кум Путина Виктор Медведчук и бывший помощник Путина Владислав Сурков в 2014 году обсуждали поставки электричества в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.

Служба безопасности Украины проведет экспертизу обнародованных в СМИ аудиозаписей разговора Виктора Медведчука и экс-помощника президента РФ Владислава Суркова.

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Автор: УНИАН